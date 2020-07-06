На Житомирщине 13-летнего подростка нашли с простреленной головой

На Житомирщине 13-летний парень прострелил себе голову винтовкой. Национальная полиция в Житомирской области

В одном из сел Житомирской области родные нашли тело 13-летнего парня с огнестрельным ранением головы.

Происшествие случилось утром 5 июля. Все обстоятельства события указывают на то, что подросток совершил самоубийство, сообщили на сайте Национальной полиции в Житомирской области.

Средний сын без ведома отца взял из сейфа его зарегистрированную охотничью винтовку. Ребенок ушел из дома накануне вечером и не вернулся. Искали его с ночи родители вместе с односельчанами. Тело мальчика обнаружили в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны.

В настоящее время начато уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти ребенка.

Полицейские опрашивают семью, друзей и односельчан погибшего, проводят другие мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. Также проверяется информация о принадлежности парня к суицидальным группам в социальных сетях.

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