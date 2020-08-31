На железной дороге на Житомирщине произошел взрыв

Дарья Дурова Расследования 18:12, 31.08.2020 Обновлено: 18:22, 31.08.2020

В Житомирской области 31 августа произошел взрыв на железнодорожном пути перед грузовым поездом, который двигался.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. Уточняется, что инцидент случился в 15:20 вблизи села Бехи Коростенского района.

Пострадавших от взрыва нет, однако движение поездов было остановлено. Причина взрыва выясняется.

По предварительным данным, в результате взрыва повреждено железнодорожное полотно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода взорвалась трансформаторная подстанция. Рядом загорелась трава и мусор, а также помещение подстанции.

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