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На Прикарпатье загорелся химический завод: все подробности, фото и видео

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В Калуше Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар на полиолефиновом заводе "Карпатнафтохім".

Об этом сообщает местное издание "Вікна", которое также обнародовало видео с места ЧП (чтобы посмотреть, поскрольте страницу вниз).

Мэр города Игорь Матвийчук заявил, что на производстве загорелось топливо, выбросов опасных веществ в воздух нет.

На Прикарпатье загорелся химический завод: все подробности, фото и видео

Скрин видео

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На Прикарпатье загорелся химический завод: все подробности, фото и видео

facebook.com/svitlana.babushkina

Глава города подчеркнул, что никакой угрозы для Калуша пожар не представляет.

Пресс-секретарь управления ГосЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина уточнила в Facebook, что сообщение о пожаре к спасателям поступило в 21:08.

На Прикарпатье загорелся химический завод: все подробности, фото и видео

facebook.com/vikna.if.ua

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"В настоящее время происходит факельное горение пирогаза. Подразделения ГосЧС с помощью лафетных стволов осуществляющим охлаждения соседних зданий. От Управления ГосЧС в области привлечено 18 единиц техники и около 90 человек личного состава", — написала она и заявила, что пострадавших в ЧП нет.

По состоянию на 22:30 инженерными персоналом объекта перекрыто задвижки и приостановлена подача пирогаза в установки.

Подразделения ГосЧС осуществляющим меры по охлаждению рядом расположенных объектов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Одессой вспыхнул завод по переработке масла "Дельта Вилмар".

К тушению пожара были привлечены 22 единицы техники и 75 человек, а также создано три оперативных участка и штаб. Из-за масштабов ЧП людей эвакуировали со всех предприятий, расположенных поблизости.

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Место
Украина
Теги
пожарГосЧСфотографиивидео
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЦЭПУТИН! :-)))
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Livesey David
Livesey David
Гори-гори ясно, чтобы не погасло.
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Проходил мимо
Проходил мимо
Как там ваши то тролли писали... Гори гори ясно?
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