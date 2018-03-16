"Случилось что-то ужасное": в Мариуполе произошло смертельное ЧП

В Мариуполе на 4-й доменной печи металлургического комбината “Азовсталь” погибли двое мужчин.

Инцидент произошел 16 марта в 14:00, передает 0629 со ссылкой на собственные источники. На место ЧП прибыли 5 экипажей скорой помощи, спасатели ГСЧС и множество заводской охраны.

“Тут случилось что-то страшное. Похоже на массовый несчастный случай”, - рассказал сотрудник МК “Азовсталь”.

“Похоже на то, что медики понесли в сторону доменной мешки, в которых переносят трупы”, - сообщил источник.

В пресс-службе "Метинвеста" подтвердили информацию о трагедии и сообщили, что ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" получили отравление колошниковым газом.

После обнаружения пострадавших им оперативно оказана первая доврачебная помощь. На место происшествия для проведения реанимационных действий прибыла бригада медиков. Врачи скорой констатировали факт смерти двух человек. На предприятии создана и работает комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося.

Как писал "Обозреватель", ранее на Житомирщине произошла смертельная трагедия – семья отравилась угарным газом.