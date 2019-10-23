На Запорожье женщину до смерти загрызли собаки

В Пологовском районе Запорожской области пожилая женщина скончалась после нападения на нее бродячих собак.

Как сообщила пресс-служба районной полиции, женщину 1948 г. р. нашли в бессознательном состоянии жители села Семеновка на окраине населенного пункта.

На ее теле были многочисленные рваные раны – на конечностях, животе и голове.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Пологовской районной больницы, 22 октября пострадавшая умерла.

Бродячие собаки 24 канал

По факту гибели женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). В полиции полагают, что женщина стала жертвой нападения бродячих собак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мариуполе крыса едва не загрызла 4-летнего ребенка. Животное набросилось на девочку, когда та лежала в кроватке.

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