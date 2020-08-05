На Запорожье задержали группу живодеров, которые снимали порно с животными. Фото 21+

В одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животные, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

Как сообщается в Telegram-канале "Это Запорожье", возглавлял группу 52-летний мужчина. В нее входила также его жена и 24-летняя девушка (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что девушка была главной актрисой в роликах, которые загружали в запрещенную в Украине социальную сеть "Вконтакте", а также продавали.

Во время обысков по месту жительства фигурантов во дворе были обнаружены фрагменты тел животных.

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Внимание! Изображения содержат кадры насилия, 21+

Полиция задержала группу живодеров в Запорожской области

Живодеры убивали и пытали животных

Живодеры убивали и пытали животных

Живодеры убивали и пытали животных

Живодеры убивали и пытали животных

Живодеры убивали и пытали животных

Полиция задержала группу живодеров в Запорожской области

Живодеры убивали и пытали животных

Telegram "Это Запорожье"

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из дачных кооперативов Днепра неизвестные поиздевались над щенком. На здоровом животном тренировались делать операции.