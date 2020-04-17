На Запорожье военнослужащий ВСУ устроил смертельное ДТП: что ему грозит

В Мелитополе Запорожской области собираются приговорить к нескольким годам тюрьмы военнослужащего за совершение смертельного ДТП, управляя транспортом по поддельным документам.

В частности, еще 23 января 2019 года обвиняемый, двигаясь по трассе "Одесса – Мелитополь" за рулем "КамАЗа", не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "УРАЛ". Об этом сообщает пресс служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что в результате той аварии пассажир-военнослужащий "КамАЗа" погиб на месте происшествия, а двое других военнослужащих получили средней тяжести и тяжкие телесные повреждения.

Под Мелитополем военнослужащий устроил смертельное ДТП

Также следствием установлено, что обвиняемый – военнослужащий одной из воинских частей Вооруженных сил Украины – не получал водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, а использовал поддельное с целью перевода по военной службе на должность водителя.

Под Мелитополем военнослужащий устроил смертельное ДТП dbr.gov.ua

Его обвиняют в нарушении правил вождения транспортного средства, повлекшее средней тяжести и тяжкие телесные повреждения, а также смерть потерпевшего и использовании заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 415 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Под Мелитополем военнослужащий устроил смертельное ДТП dbr.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, окружной административный суд Киева решил рассматривать резонансное дело офицера ВСУ Романа Ковалева в общем, а не упрощенном порядке. Речь идет о его обжалования незаконного взыскания за оскорбление президента Украины Владимира Зеленского.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал