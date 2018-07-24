На Запорожье произошло ЧП с поездом: более 20 травмированных

В Запорожской области на станции Пологи во время подведения локомотива к пассажирскому поезду № 227 "Киев-Бердянск" были травмированы 26 пассажиров.

Инцидент произошел утром 24 июля. Железнодорожнили допустили превышение скорости при подключении. Двоих человек пришлось госпитализировать в местную больницу, сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

"На место происшествия вызваны кареты скорой помощи. По предварительной информации медицинская помощь оказана 26 пассажирам. Двух пассажиров - женщину с ребенком, госпитализировали в Пологовскую городскую больницу", – сообщили в компании, и уточнили, что пассажиры получили такие травмы как ушибы, ссадины, ожоги и т.д.

Пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с задержкой на 1:35.

"Просим прощения за сложившуюся ситуацию", – добавили в "Укрзалізниці".

Как сообщает местное издание "Районка", по предварительной версии, машинист превысил скорость, в результате чего произошло столкновение. По словам очевидцев, первый вагон буквально "подскочил на рельсах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве подростка ударило током на крыше поезда.