На Запорожье появились казаки с российскими связями и заговорили о "народной полиции"

На Запорожье казаки задумали уравнять свои полномочия с полицией. Информационное сопротивление

В Мелитополе открыли канцелярию Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" при участии "верховного атамана" Александра Панченко, который имеет медаль "10 лет союзу казаков России".

Как сообщает ria-m.tv, казаки намерены заниматься воспитанием молодежи. Также они заявили, что собираются восстановить функцию охраны общественного порядка.

"Мы готовим формирование, которое в качестве "народной полиции" будет осуществлять охрану общественного порядка. Такие функции мы выполняли и ранее: выезжали в Крым, Почаев, Киев, в Мелитополе охраняли общественный порядок на многих мероприятиях. Сегодня ведем переговоры с председателем Новенского сельсовета, Бердянской погранзаставой", – сказал "атаман" Мелитопольского куреня "Запорожского войска низового" Игорь Лысенко.

Съезд "казаков" в Мелитополе ria-m.tv

"Казаки" решили создать "народную полицию" ria-m.tv

По его словам, казаки также, как и полиция, якобы имеют право проводить задержание и составлять административные протоколы.

"В городе мы можем охранять общественный порядок совместно с сотрудниками полиции, а в селах самостоятельно. И неповиновение "казакам" приравнивается к неповиновению полицейскому", – утверждает Лысенко.

Как пишет "Информационное сопротивление", "верховный атаман" Панченко, который присутствовал на пропагандистском мероприятии, неоднократно фигурировал в громких скандалах.

Так, он был замешен в судебных разбирательствах из-за подозрения в крышевании бизнеса на одном из рынков города. Кроме того, в сентябре 2014 года "Правый сектор" "люстрировал" Панченко в мусорный бак, когда тот с "георгиевской" лентой на груди шел в областную администрацию за грамотами для себя и своих соратников.

"Верховный атаман" Панченко "Информационное сопротивление"

Как сообщал OBOZREVATEL, Свято-Успенскую Святогорскую лавру, которая находится на свободной территории Донбасса, на Пасху посетил террорист "ДНР" из состава так называемого "казачества".