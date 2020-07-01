На Запорожье похитили девочку, полиция ввела операцию 'Перехват', – СМИ

В Запорожской области неизвестные люди ромской национальности якобы похитили несовершеннолетнюю девушку.

Об этом сообщает местное издание "Факти Запоріжжя" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Отмечается, что к Васильевскому отделу полиции обратилась женщина, которая заявила, что на улице Железнодорожная несовершеннолетнюю девушку силой затащили в авто "ВАЗ-2110" и увезли в неизвестном направлении. По словам свидетеля, злоумышленников ромской национальности было четверо: три мужчины и женщина.

В информации говорится, что полиция начала операцию "Перехват" и открыли уголовное производство по ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы". По данным издания, дело находится на контроле ГУНП в Запорожской области.

Добавим, что на официальном сайте ГУ НПУ в Запорожской области информации о похищении нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожской области нашли мертвым частного перевозчика, который без вести пропал вместе с личным авто.