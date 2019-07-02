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На Запорожье дедушка "похитил" из детсада чужую внучку

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В Запорожской области в одном из детских садов дедушка перепутал детей и забрал не свою внучку.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Сегодня (1 июля - Ред.) вечером в полицию Запорожской области обратилась женщина - неизвестный из детского сада похитил ее дочь, 2014 г.р., воспитателю назвался дедушкой. На розыск ребенка по тревоге был поднят весь личный состав полиции области", – говорится в сообщении.

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Мужчину вскоре нашли и задержали. Пенсионер пояснил, что он приехал в гости к своим детям и решил забрать из детского сада внучку, которую не видел в течение двух лет, 2015 г.р. Но он просто перепутал и забрал чужого ребенка.

Также в это время в детсаде была воспитательница на подмене и не успела запомнить всех родителей, и поэтому отдала девочку ее "дедушке".

"Родная же внучка ждала деда все это время в саду. Вот так и бывает в нашей жизни", – добавил Аброськин.

Детская площадка (иллюстрация)

Детская площадка (иллюстрация)

PRESS-Центр

Как сообщал OBOZREVATEL, дедушка заметил, что забрал из детского сада не своего внука только возле дверей своей квартиры.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаЗапорожье
Теги
пострадал ребенокребенокпохищениедетский сад
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