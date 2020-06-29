На западе Украины раскрылась крупная незаконная вырубка леса: убытки измеряются миллионами

Бывшие чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом "за служебную халатность", которая привела к убыткам в 3 млн грн. Судить "за незаконную вырубку", которая спровоцировала убытки в 1,2 млн грн, будут и группу, которую основал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовщины.

Об этом написала пресс-служба Государственного бюро расследований на своем сайте. Так, в суд уже направлено обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одного из государственных лесохозяйственных предприятий Закарпатской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Они обвиняются в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Следствием установлено, что должностные лица ненадлежащим образом выполняли возложенные на них обязанности, чем допустили незаконную порубку более 400 деревьев породы бук на вверенной им территории", – говорится в сообщении.

В результате государству был нанесен ущерб на сумму более 3 млн грн. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

На западе Украины раскрылась большая незаконная вырубка леса ГБР

На западе Украины раскрылась большая незаконная вырубка леса ГБР

На западе Украины раскрылась большая незаконная вырубка леса ГБР

Также в суд уже направили обвинительный акт в отношении группы из шести человек, которую организовал мастер леса одного из государственных лесохозяйственных предприятий Львовской области. Ее участников обвинили в незаконной порубке, перевозке, хранении и сбыте леса, а самого мастера леса – в превышении власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 и ч.ч. 1, 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что организованная преступная группа, которую основал чиновник одного из лесоохотничьих хозяйств, с февраля по март 2020 года осуществляла незаконную вырубку деревьев породы дуб и в дальнейшем продавала ее физическим лицам-предпринимателям", – пояснили в ГБР.

В результате государству был причинен вред на сумму свыше 1,2 млн грн. В случае доказательства вины мастеру леса грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, другим участникам группы – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

На западе Украины раскрылась большая незаконная вырубка леса ГБР

На западе Украины раскрылась большая незаконная вырубка леса ГБР

На западе Украины раскрылась большая незаконная вырубка леса ГБР

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабинете министров заявили, что за последние пять лет объем вырубки леса в Украине упал на 20%. Также в правительстве отметили, что именно дожди являются причиной наводнения на западе Украины.