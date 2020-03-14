На Закарпатье задержали пограничника за контрабанду сигарет

"13 марта опять отличились сотрудники отдела подразделения борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой БКОЗ УСБУ в Закарпатской области, которые совместно с ОВБ по Чопском ПО и следователями ТУ ГБР, расположенного в г. Львове задержали инспектора пограничного контроля 3 категории пограничного отдела "Тиса" Чопского пограничного отряда сержанта Милиша Сергея Афанасьевича", – пишет в своем блоге для OBOZREVATEL Павел Верещагин.

Он сообщил, что указанный пограничник требовал и получил от местного жителя 640 долларов США за содействие незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу Украины на участке ВИПС "Саловка" Чопского погранотряда. Военнослужащего задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Блогер отметил о том, что возбуждено уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (взятка).

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!