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4 мая • обновлено в 22:22
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На Закарпатье топ-чиновник АМКУ погорел на долларовой взятке

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На Закарпатье задержали главу областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, чиновник требовал от частного предпринимателя $3 тысячи за уменьшение штрафных санкций при решении вопроса о его привлечении к административной ответственности.

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

Сайт Офиса генпрокурора

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

Сайт Офиса генпрокурора

Кроме того, за эту же сумму он обещал впредь не вмешиваться в хозяйственную деятельность фирмы во время участия в конкурсных торгах. Правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом $1100 взятки, после чего был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Денежные средства изъяты.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

Сайт Офиса генпрокурора

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

Сайт Офиса генпрокурора

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

На Закарпатье задержали чиновника-взяточника из АМКУ

Сайт Офиса генпрокурора

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля сотрудника Днепропетровской местной прокуратуры поймали на взятке в размере $7 тысяч. По предварительной информации, прокурор требовал и получил деньги от местной жительницы. Он пообещал ей посодействовать в закрытии уголовного производства по факту хранения наркотических веществ.

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Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина Ужгород
Теги
Офис генерального прокурора Украины Антимонопольный комитет Украины
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