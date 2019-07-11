На Закарпатье стреляли в полицейского: Аваков сделал срочное заявление

На Закарпатье неизвестны лица стреляли в офицера Национальной полиции.

Об этом в четверг, 11 июля на брифинге заявили министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель НПУ Сергей Князев.

"Сегодня утром у нас было чрезвычайное событие – было осуществлено 5 выстрелов в офицера полиции на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была спланированная акция и попытка остановить борьбу с контрабандой", – сообщил Аваков.

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Глава МВД отметил, что 10 июля одному из чиновников выписали подозрение.

"Контрабандисты пытаются нас остановить таким образом, но это сделает нас еще более решительными", – акцентировал он.

Аваков добавил, что контрабандисты пытаются также вмешиваться в выборы в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области.

Также Князев сообщил, что во время покушения получила ранение и жительница Ужгорода, которая шла на работу.

"Наш офицер при следовании на работу получил пять пулевых выстрелов. Он не пострадал, однако ранена жительница Ужгорода ", – отметил он.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что одна из рабочих версий – покушение на убийство офицера – профессиональная деятельность полицейского и результат его эффективной борьбы с контрабандой.

Покушение на полицейского НПУ

Покушение на полицейского НПУ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове неизвестный мужчина в упор расстрелял 35-летнего майора полиции, в результате чего тот получил огнестрельное ранение в голову.

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