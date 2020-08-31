На Закарпатье сгорело авто лидера еврейской общины: он заявил об угрозах. Видео

Марина Лисничук Расследования 13:40, 31.08.2020 Обновлено: 13:41, 31.08.2020

В городе Иршава Закарпатской области ночью 31 августа сгорел автомобиль лидера еврейской общины. Он назвал это преднамеренным поджогом и актом антисемитизма.

О пожаре сообщили в областном управлении ГСЧС, а в Объединенной еврейской общине Украины подтвердили, кому принадлежит транспортное средство. На странице "Еврейские новости" в Facebook также опубликовано видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что авто марки Mercedes E-250 2013 года выпуска было припарковано у общинного центра на улице Почтовой и загорелось в 03:03. Причины пожара и размер ущерба выясняются, кроме того, рассматриваются различные версии случившегося.

На Закарпатье сгорело авто лидера еврейской общины

В то же время пострадавший владелец автомобиля сообщил ОЕОУ, что ранее уже имел дело с угрозами в свой адрес, поэтому считает произошедшее актом антисемитизма. По его словам, он слышал хлопок, после которого и началось возгорание.

"Объединенная еврейская община Украины пока не считает это актом антисемитизма, ожидает результатов экспертизы и продолжает внимательно следить за ситуацией", – подчеркнули в ОЕОУ.

Известно, что правоохранители уже внесли данные о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 28 августа в Умани Черкасской области произошел конфликт между местными жителями и хасидами, которые приехали встречать еврейский Новый год Рош ха-Шана.

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