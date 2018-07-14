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На Закарпатье пьяный чиновник на евроавто сбил насмерть женщину: фото и видео с места событий

2.5тЧитать новость на украинском

В городе Перечин Закарпатской области в пятницу, 13 июля, поздно вечером чиновник в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин.

В результате одна из них скончалась, вторая - получила тяжелые травмы, пишет местное издание Мukachevo.net.

Как выяснилось, председатель Перечинской районной госадминистрации Виктор Олефир за рулем внедорожника на словацкой регистрации на большой скорости сбил двух женщин - 1962 и 1947 года рождения.

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По словам очевидцев, далее он протаранил отбойник и забор местного массажного салона. Вместе с председателем РГА в авто была пассажирка. Они оба не пострадали.

Женщина 1962 года рождения от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами госпитализировали.

Уточняется, что Виктор Олефир работал в должности председателя Перечинской РГА с августа 2015 года.

В то же время на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля сообщается, что Олефир отстранен от должности и написал заявление об увольнении.

"Председатель РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области произошла авария с участием авто на еврономерах, в которой погибли двое молодых людей.

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Кротов Даниил
Кротов Даниил
зайцева под наркотой сбила шесть чел. насмерть, теперь уже гуляет по Харькову. ждет условно. и этот ублюдок майданный скоро будет гулять.
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