На Закарпатье пьяный чиновник на евроавто сбил насмерть женщину: фото и видео с места событий

В городе Перечин Закарпатской области в пятницу, 13 июля, поздно вечером чиновник в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин.

В результате одна из них скончалась, вторая - получила тяжелые травмы, пишет местное издание Мukachevo.net.

Как выяснилось, председатель Перечинской районной госадминистрации Виктор Олефир за рулем внедорожника на словацкой регистрации на большой скорости сбил двух женщин - 1962 и 1947 года рождения.

По словам очевидцев, далее он протаранил отбойник и забор местного массажного салона. Вместе с председателем РГА в авто была пассажирка. Они оба не пострадали.

Женщина 1962 года рождения от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами госпитализировали.

Уточняется, что Виктор Олефир работал в должности председателя Перечинской РГА с августа 2015 года.

В то же время на сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля сообщается, что Олефир отстранен от должности и написал заявление об увольнении.

"Председатель РГА по моему указанию уже написал заявление об увольнении и отстранен от должности, в Киев направлены материалы на его увольнение", - сказано в сообщении.

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