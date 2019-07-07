На Закарпатье пьяный адвокат насмерть сбил 11-летнего ребенка

На Закарпатье адвокат в пьяном и наркотическом опьянении сбил на дороге 11-ребенка.

Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он рассказал, что прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении адвокату в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые повлекли к смерти 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

"Установлено, что около 19:00 5 июля 2019 года водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла", – отметил Лысенко.

Согласно акту освидетельствования, на момент ДТП 35-летний водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Адвоката задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и взяли под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде 21-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал