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На Закарпатье пьяный адвокат насмерть сбил 11-летнего ребенка

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На Закарпатье адвокат в пьяном и наркотическом опьянении сбил на дороге 11-ребенка.

Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

Он рассказал, что прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении адвокату в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые повлекли к смерти 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).

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"Установлено, что около 19:00 5 июля 2019 года водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла", – отметил Лысенко.

Согласно акту освидетельствования, на момент ДТП 35-летний водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Адвоката задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и взяли под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде 21-летняя девушка за рулем Porsche Cayenne вылетела на встречную полосу, протаранив Ford Focus.

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Тема
ДТП
Персона
Андрей Лысенко
Место
УкраинаУжгород
Теги
ребенокДТП
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Адвокат находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ? Интересно будет другое, как дальше события будут развиваться, хотя инцидент с Зайцевой не оставляет надежд на справедливость !
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