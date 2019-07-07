На Закарпатье пьяный адвокат насмерть сбил 11-летнего ребенка

На Закарпатье адвокат в пьяном и наркотическом опьянении сбил на дороге 11-ребенка.
Об этом в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Он рассказал, что прокурор Закарпатской области сообщил о подозрении адвокату в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые повлекли к смерти 11-летней девочки в селе Малая Добронь Ужгородского района (ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины).
"Установлено, что около 19:00 5 июля 2019 года водитель автомобиля Mitsubishi Outlander не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая там играла", – отметил Лысенко.
Согласно акту освидетельствования, на момент ДТП 35-летний водитель находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Адвоката задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и взяли под стражу.
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