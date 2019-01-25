На Закарпатье провели масштабную спецоперацию: стало известно о громких находках

На Закарпатье в ходе спецоперации украинские пограничники обнаружили оружие, контрабандные сигареты и много наличных денег.
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян. Он отметил, что оперативники ГПСУ и спецподразделение "Дозор" провели обыски по 13 адресам в населенных пунктах Рахов, Деловое, Костылевка, Солотвино и Нижняя Апша (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).
"По результатам проведенных обысков обнаружены 46,6 тысяч евро, 7380 долларов, пистолет "ТТ" и семь патронов к нему, два травматических пистолета и 86 патронов к ним, сигареты (11 ящиков) и две радиостанции", – сообщил он.
Слободян добавил, что на данный момент в регионе продолжаются неотложные следственные действия.
Спецоперация на Закарпатье
Спецоперация на Закарпатье
Спецоперация на Закарпатье
Спецоперация на Закарпатье
Спецоперация на Закарпатье
Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье пограничники совместно с военной прокуратурой провели спецоперацию с применением спецтехники.
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