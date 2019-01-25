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На Закарпатье провели масштабную спецоперацию: стало известно о громких находках

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На Закарпатье в ходе спецоперации украинские пограничники обнаружили оружие, контрабандные сигареты и много наличных денег.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян. Он отметил, что оперативники ГПСУ и спецподразделение "Дозор" провели обыски по 13 адресам в населенных пунктах Рахов, Деловое, Костылевка, Солотвино и Нижняя Апша (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

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"По результатам проведенных обысков обнаружены 46,6 тысяч евро, 7380 долларов, пистолет "ТТ" и семь патронов к нему, два травматических пистолета и 86 патронов к ним, сигареты (11 ящиков) и две радиостанции", – сообщил он.

Слободян добавил, что на данный момент в регионе продолжаются неотложные следственные действия.

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Facebook

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Facebook

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Facebook

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Facebook

Спецоперация на Закарпатье

Спецоперация на Закарпатье

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье пограничники совместно с военной прокуратурой провели спецоперацию с применением спецтехники.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Не поделились, вот жадность фраера и сгубила. Кононенко под крышей АП сотни миллионов гоняет и ништяк, а тут лохов с сорока касарями повязали для "галочки" и типа "борьба" с кантрабасом... Ну уж хоть так и то хоть шо-та...
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Пора за кондрабанду вводить криминальную ответственность.Обнаглели!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кот Мирослава, так кто ж против себя "уголовку" введёт? Да и за шо "слугам" жить, если контрабас перекроют? Они все с этого имеют, вот исполнителей и берегут, заплатил штраф, и мути дальше.
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