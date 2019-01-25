На Закарпатье провели масштабную спецоперацию: стало известно о громких находках

На Закарпатье в ходе спецоперации украинские пограничники обнаружили оружие, контрабандные сигареты и много наличных денег.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян. Он отметил, что оперативники ГПСУ и спецподразделение "Дозор" провели обыски по 13 адресам в населенных пунктах Рахов, Деловое, Костылевка, Солотвино и Нижняя Апша (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"По результатам проведенных обысков обнаружены 46,6 тысяч евро, 7380 долларов, пистолет "ТТ" и семь патронов к нему, два травматических пистолета и 86 патронов к ним, сигареты (11 ящиков) и две радиостанции", – сообщил он.

Слободян добавил, что на данный момент в регионе продолжаются неотложные следственные действия.

Спецоперация на Закарпатье Facebook

Спецоперация на Закарпатье Facebook

Спецоперация на Закарпатье Facebook

Спецоперация на Закарпатье Facebook

Спецоперация на Закарпатье Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье пограничники совместно с военной прокуратурой провели спецоперацию с применением спецтехники.

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