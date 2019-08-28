На Закарпатье произошло масштабное ДТП с пассажирским автобусом: пострадали 7 человек

В среду, 28 августа, на автодороге Мукачево – Рогатин в поселке Ясиня (Раховский район, Закарпатская область) произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом, который перевозил людей.

Как сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области, в результате аварии в больницу попали 7 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На трассе, рядом с АЗС, легковушка Skoda Superb въехала в рейсовый автобус марки "Эталон", который перевозил 25 пассажиров. От удара второе транспортное средство перевернулось, а первое авто снесло забор и съехало в кювет.

На Закарпатье произошло ДТП с пассажирским автобусом Полиция Закарпатской области

По предварительной информации, 21-летний водитель Skoda, житель села Нижняя Апша Тячевского района, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом под управлением 64-летнего жителя села Розтоки Раховского района.

В автобусе на момент аварии находилось 15 пассажиров: шесть из них госпитализировали в больницу каретой скорой медицинской помощи. В медучреждение обратилась и пассажирка легковушки, жена водителя.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

На Закарпатье произошло ДТП с пассажирским автобусом Полиция Закарпатской области

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 27 августа, около 21:50 в Деснянском районе Киева, на улице Братиславской, произошло ДТП с участием пешехода и автомобиля Opel Astra. Мужчина перебегал дорогу в неположенном для этого месте, а машина сбила его.

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