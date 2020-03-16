Главная Новости
16 марта • обновлено в 10:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Новости расследований

Павел Верещагин
Павел Верещагин
Таможня дает добро Все статьи автора

На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути

427

Сегодня ночью произошло очень интересное событие, сотрудники подразделения по борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабанды БКОЗ СБУ в Закарпатской области пресекли вывоз за пределы Украины ртути.

Так, сотрудниками 4 отдела К областного СБУ при попытке незаконного вывоза, в зоне таможенного контроля ЧП Ужгород Закарпатской таможни Гостаможслужбы задержан гражданин Словакии, который с сокрытием от таможенного контроля, в специально изготовленных тайниках, размещенных в авто пытался вывести в страны Евросоюза ядовитое вещество, а именно более 5 кг ртути.

На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути

Сейчас продолжаются следственные действия (привлечено подразделение МЧС), в ходе которых изымаются ядовитое вещество.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 УК.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Украинская таможня" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Павел Верещагин Павел Верещагин
Тема
Украинская таможня
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги