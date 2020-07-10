На Закарпатье пресекли сбор подписей за "присоединение" к Венгрии. Видео

Расследования 19:05, 10.07.2020 Обновлено: 19:40, 10.07.2020

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность сепаратистов в Закарпатской области, которые при анкетировании граждан использовали материалы, призывающие к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Сепаратисты собирали подписи за отмену Трианонского мирного договора от 1920 года, по которому Венгрия утратила часть территории, в том числе земли современной Закарпатской области.

"Экспертиза показала, что бюллетени, которые использовались злоумышленниками для анкетирования наших соотечественников, содержат призывы к нарушению территориальной целостности Украины", – сказано в сообщении.

Организатору анкетирования следователи СБУ сообщили о подозрении в рамках уголовного производства по ст. Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 УК).

Сепаратисты хотели обжаловать договор 1920 года о переделе территорий
СБУ
Сепаратисты хотели обжаловать договор 1920 года о переделе территорий
СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ в Минске Денис Казанский объяснил, почему на Закарпатье не повторится сепаратистский сценарийДонбасса.

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