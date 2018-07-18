На Закарпатье полиция начала масштабную зачистку наркоторговцев

На Закарпатье полиция начала спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, которая подозревается в наркоторговле.

"В рамках производства сотрудники Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под процессуальным руководством военной прокуратуры проводят спецоперацию по задержанию членов ОПГ, которая в течение длительного времени занималась незаконной поставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах на территории области и других регионов страны", - рассказал "Украинской правде" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, во время проведения спецоперации и задержания правонарушители оказали сопротивление. Пытаясь скрыться на автомобиле, преступники совершили наезд на сотрудника полиции.

"Для остановки транспортного средства правоохранители применили огнестрельное табельное оружие. Сейчас задержаны члены этой ОПГ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – сообщил спикер Нацполиции.

Тракало добавил, что у задержанных были изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине недавно разоблачили международную банду наркоторговцев.