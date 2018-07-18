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На Закарпатье полиция начала масштабную зачистку наркоторговцев

1.8тЧитать новость на украинском

На Закарпатье полиция начала спецоперацию по задержанию членов организованной преступной группы, которая подозревается в наркоторговле.

"В рамках производства сотрудники Департамента по борьбе с незаконным оборотом наркотиков под процессуальным руководством военной прокуратуры проводят спецоперацию по задержанию членов ОПГ, которая в течение длительного времени занималась незаконной поставкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах на территории области и других регионов страны", - рассказал "Украинской правде" спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, во время проведения спецоперации и задержания правонарушители оказали сопротивление. Пытаясь скрыться на автомобиле, преступники совершили наезд на сотрудника полиции.

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"Для остановки транспортного средства правоохранители применили огнестрельное табельное оружие. Сейчас задержаны члены этой ОПГ. Решается вопрос об избрании меры пресечения", – сообщил спикер Нацполиции.

Тракало добавил, что у задержанных были изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, а также огнестрельное и холодное оружие.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине недавно разоблачили международную банду наркоторговцев.

Место
УкраинаУжгород
Объект
наркотики
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