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26 февраля • обновлено в 21:20
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На Закарпатье пограничник "погорел" на взятничестве и покрытии контрабанды

1.1т
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В среду, 26 февраля, в Закарпатской области сотрудниками 4 сектора борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой ВБКОЗ СБУ при вымогательстве и получении неправомерной выгоды задержан старший группы пограничного наряда ОПС "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда сержант Ковальский В.А.

Об этом сообщается в блоге Павла Верещагина на OBOZREVATEL. Уточняется, что взятку он получил за непринятие мер реагирования на контрабанду табачных изделий через государственную границу с Украиной в Румынию на определенном участке границы (в зоне ответственности ОПС "Красноильск" Черновицкого пограничного отряда).

На Закарпатье пограничник "погорел" на взятничестве и покрытии контрабанды

"26.02.2020 года сотрудниками спецподразделения Управления, военной прокуратуры Черновицкого гарнизона и ТУ ГБР, Ковальский В.А. задержан на территории ОПС "Красноильск" после получения от гражданина Украины "К" 1000 евро (второй части ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 1500 евро)", – сказано в сообщении Верещагина.

В настоящее время проводятся следственные действия, лицо задержано в порядке, определенном ст.208 УПК Украины.

На Закарпатье пограничник "погорел" на взятничестве и покрытии контрабанды
На Закарпатье пограничник "погорел" на взятничестве и покрытии контрабанды
На Закарпатье пограничник "погорел" на взятничестве и покрытии контрабанды

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ в Черновцах разоблачили деятельность подпольного цеха по производству контрабандных табачных изделий. Нелегальный товар в последствии должен был быть переправлен в европейские страны.

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Автор
Марина Погорилко
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вчера или позавчера,заявление гончарука что коррупция почти ушла на нет.кажись здесь на обосце и написано
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