На Закарпатье подростки жестоко избили 12-летнюю девочку. Видео 18+

В Виноградове четверо подростков жестоко избили 12-летнюю девочку.

Как сказано на сайте ГУ Национальной полиции Закарпатской области, об инциденте 31 июля сообщила мать ребенка.

"Лица обидчиков уже установлены. Это двое 14-летних девочек и два 15-летних парня. Их в присутствии родителей опрашивают полицейские.

Пострадавшей дали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Именно экспертам предстоит установить степень тяжести причиненных 12-летней телесных повреждений", – написано в сообщении.

Виноградов на карте

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации статьи 125 Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

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