На Закарпатье мужчину задержали за призывы к физическому устранению руководства Украины

Борис Бондарь Расследования 17:48, 22.09.2020 Обновлено: 17:48, 22.09.2020

На Закарпатье СБУ разоблачила интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях.

Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Сейчас фигуранту производства сообщили о подозрении по ч.2 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение злоумышленника проводилось совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях.
Пресс-центр СБУ
Он размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти.
Пресс-центр СБУ
СБУ инициировала судебно-лингвистическую экспертизу.
Пресс-центр СБУ
Фигуранту производства сообщили о подозрении по ч.2 ст.109 УК Украины.
Пресс-центр СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила трех жителей Днепропетровщины, которые в социальных сетях распространяли призывык протестным мероприятиям на майские праздники из-за карантина.

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