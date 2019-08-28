На Закарпатье мощный пожар подобрался к лесу: фото огненного Армагеддона

На Закарпатье в ночь на 28 августа вспыхнул масштабный пожар, во время которого пламя охватило кустарники и старые виноградники, огонь подобрался вплотную к лесу.

Фото стихии распространила в Facebook Василина Русин, указав, что возле села Бене Береговского района начался пожар. Позже пресс-секретарь Закарпатского облуправления лесного хозяйства Юлия Давыдова в соцсети уточнила, что горит не лес, а кустарники и виноградники.

mukachevo.net

mukachevo.net

mukachevo.net

Facebook Василина Русин

Facebook Василина Русин

"На Береговщине, возле села Бене произошло возгорание сухой травы, кустарников, старых виноградников на землях запаса. Эти участки не относятся к лесному фонду", - отметила Давыдова.

По ее словам, районное отделение ГосЧС совместно с работниками государственной лесной охраны ГП "Береговское ЛГ" потушили пламя. Однако продолжала гореть нижняя часть горы. До леса оставалось расстояние 1,5-0,5 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилию накрыло рекордное количество лесных пожаров, которое на 83% превысило показатели прошлого года. 19 августа пожар был настолько сильным, что дым от него вызвал частичное затмение и был виден даже из космоса.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал