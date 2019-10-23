На Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей: есть пострадавшие. Видео момента столкновения

В поселке Кольчино Мукачевского района Закарпатской области 22 октября произошло ДТП. Водитель на квадроцикле влетел в толпу людей и травмировал двух женщин.
Как сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области, за вызовом выехала следственно-оперативная группа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Выяснилось, что 27-летний житель Мукачево на квадроцикле наехал на двух женщин, возрастом 37 и 60 лет, которые стояли на обочине. Обе – жительницы села Клочки Мукачевского района. Водитель обгонял автобус, который в тот момент разворачивался и находился на середине проезжей части.
На Закарпатье квадроцикл "влетел" в толпу людей
Полиция Закарпатской области
Правоохранители выяснят, что стало причиной аварии. По данному факту открыли уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.
Как сообщило издание Mukachevo.net, в Мукачевскую ЦРБ попали обе женщины. У одной из них диагностировали ушибы, но после обследования ее отпустили на амбулаторное лечение домой.
Другую женщину сразу доставили в реанимацию. Врачи обнаружили у нее открытый перелом обеих костей левой голени, повреждения связок правого коленного сустава с подвывихом, а также забойные раны.
В поселке Кольчино Мукачевского района Закарпатской области 22 октября произошло ДТП
Перший.com.ua
На Закарпатье водитель на квадроцикле влетел в толпу людей и травмировал двух женщин
Перший.com.ua
Одна из пострадавших в ДТП на Закарпатье – в реанимации
Перший.com.ua
В поселке Кольчино Мукачевского района Закарпатской области 22 октября произошло ДТП
Перший.com.ua
На Закарпатье водитель на квадроцикле влетел в толпу людей и травмировал двух женщин
Перший.com.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 8-летний мальчик, управляя квадроциклом, столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen. От полученных травм школьник умер на месте происшествия.
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