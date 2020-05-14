На Закарпатье подозреваемый участник контрабандной схемы попытался наехать на пограничников, а в развязавшейся погоне отец одного из преследуемых разбил правоохранителям авто.

Чтобы остановить машину преступников, пограничники были вынуждены открыть огонь по колесам, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами Коллаж

Инцидент произошел 13 мая на участке ответственности отдела "Деловое" с участием пограничников Мукачевского отряда и румынских коллег. Пограничники обнаружили мужчину в гидрокостюме у реки Тиса и шесть пакетов с контрабандными сигаретами. Задержанным оказался 23-летний украинец, житель города Рахов.

"В ходе дальнейших розыскных мероприятий группа реагирования охранников границы остановила авто "Фольксваген Гольф" с иностранными регистрационными номерами. По словам задержанного, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию", – рассказала пресс-служба.

По требованию правоохранителей водитель "Фольксвагена" отказался предоставлять документы. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал другой человек на "Фольксвагене Пассате", также иностранной регистрации. В это авто резко перепрыгнул водитель "Гольфа".

Далее нарушители предприняли попытку наезда на пограничников и на "Пассате" двинулись в сторону села Большой Бычков.

Военные осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх, начали преследование злоумышленников и открыли огонь по колесам беглецов.

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

В погоне путь пограничникам перегородил автомобиль "Тойота Ленд Крузер". Наряд был вынужден остановиться, а водитель внедорожника выбежал и начал наносить удары по служебному авто пограничников.

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

"Разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель стал угрожать физической расправой правоохранителям. Как выяснилось впоследствии, этот человек является отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом он решил остановить пограничников, чтобы дать возможность своему сыну уйти от ответственности", – говорится в сообщении.

К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, а мужчину задержали. Впоследствии поймали и его сына.

В полицию также направили сообщение об обнаружении признаков преступлений по ст.194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества", ст. 343 "вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и ст. 345 "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатье пограничники устроили погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности задержала инспектора отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда, который способствовал нелегальной переправке за границу противоэпидемической продукции, а именно 11 000 медицинских масок.