На Закарпатье контрабандисты напали на пограничников: развязалась погоня
На Закарпатье подозреваемый участник контрабандной схемы попытался наехать на пограничников, а в развязавшейся погоне отец одного из преследуемых разбил правоохранителям авто.
Чтобы остановить машину преступников, пограничники были вынуждены открыть огонь по колесам, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Инцидент произошел 13 мая на участке ответственности отдела "Деловое" с участием пограничников Мукачевского отряда и румынских коллег. Пограничники обнаружили мужчину в гидрокостюме у реки Тиса и шесть пакетов с контрабандными сигаретами. Задержанным оказался 23-летний украинец, житель города Рахов.
"В ходе дальнейших розыскных мероприятий группа реагирования охранников границы остановила авто "Фольксваген Гольф" с иностранными регистрационными номерами. По словам задержанного, водитель этого автомобиля должен был забрать его после незаконной переправки сигарет в Румынию", – рассказала пресс-служба.
По требованию правоохранителей водитель "Фольксвагена" отказался предоставлять документы. В это время к месту происшествия на большой скорости подъехал другой человек на "Фольксвагене Пассате", также иностранной регистрации. В это авто резко перепрыгнул водитель "Гольфа".
Далее нарушители предприняли попытку наезда на пограничников и на "Пассате" двинулись в сторону села Большой Бычков.
Военные осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх, начали преследование злоумышленников и открыли огонь по колесам беглецов.
В погоне путь пограничникам перегородил автомобиль "Тойота Ленд Крузер". Наряд был вынужден остановиться, а водитель внедорожника выбежал и начал наносить удары по служебному авто пограничников.
"Разбив лобовое стекло и повредив капот, разъяренный водитель стал угрожать физической расправой правоохранителям. Как выяснилось впоследствии, этот человек является отцом одного из молодых людей, причастных к табачной контрабанде. Таким образом он решил остановить пограничников, чтобы дать возможность своему сыну уйти от ответственности", – говорится в сообщении.
К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Нацполиции, а мужчину задержали. Впоследствии поймали и его сына.
В полицию также направили сообщение об обнаружении признаков преступлений по ст.194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества", ст. 343 "вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа" и ст. 345 "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" УК.
Как писал OBOZREVATEL, ранее Служба безопасности задержала инспектора отдела пограничной службы "Ужгород" Чопского пограничного отряда, который способствовал нелегальной переправке за границу противоэпидемической продукции, а именно 11 000 медицинских масок.