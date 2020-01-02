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3 января • обновлено в 00:04
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На Закарпатье глава сельсовета прикарманил миллион на ремонте дорог

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На Закарпатье председателя одного из сельсоветов уличили в хищении бюджетных средств (порядка миллиона грн).

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, во время ремонта дорог чиновник в сговоре с директором частного предприятия организовали схему присвоения денег, выделенных для ремонта местных дорог.

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Ремонт дорог в Украине

Ремонт дорог в Украине

Иллюстрация

Установлено, что глава сельсовета сознательно внес в актах выполненных работ недостоверные данные о стоимости предоставленных услуг, завысив ее почти на миллион гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины (от 7 до 12 лет лишения свободы).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на Закарпатье председатель села Мужиево Василий Фицай, помимо украинского, имеет также паспорт гражданина Венгрии.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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