На Закарпатье девушку изнасиловал отец подруги: появилась неоднозначная реакция

В селе Александровка Хустского района на Закарпатье 40-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 17-летней студентки из Великоберезнянского района.

Об этом на своей странице в Facebook заявил правозащитник Роман Келемен. По его словам, девушка была в гостях по приглашению дочери обидчика, с которой учится в колледже Хуста.

"Они праздновали день рождения подруги, распивали алкогольные напитки вместе с ним. После того, как она ушла спать в другую комнату, к ней поздно ночью зашел мужчина и против ее воли изнасиловал", – написал он.

В Хустском районе мужчина изнасиловал 17-летнюю студентку

Келемен отметил, что потерпевшая несовершеннолетняя, которая к тому же является полусиротой, сообщила о преступлении против нее в полицию. Правоохранители уже задержали подозреваемого, который якобы подтвердил, что вступил с девушкой в сексуальный контакт против ее воли.

Как передает "Закарпатье онлайн", в ГУ Нацполиции области по данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование несовершеннолетнего лица).

Злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины поместили в изолятор временного содержания. Следователи уже объявили о подозрении и готовят ходатайство к следственному судье для избрания меры пресечения. Известно, что сторона обвинения будет настаивать на содержании его под стражей.

Стоит отметить, что местные жители неоднозначно восприняли информацию об изнасиловании. Одни осудили мужчину, другие же предположили, что девушка могла оговорить отца подруги. Еще некоторые обвинил правозащитника в распространении ложных данных.

Реакция украинцев Facebook/Роман Келемен

Реакция украинцев Facebook/Роман Келемен

Реакция украинцев Facebook/Роман Келемен

Реакция украинцев Facebook/Роман Келемен

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи территориального управления ГБР в городе Николаеве начали досудебное расследование по факту изнасилования полицейским школьницы в Одессе. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

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