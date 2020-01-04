На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили энергоблок: что случилось

В субботу утром, 4 января, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области) внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Причины того, что сработала защита, пока неизвестны.

В то же время радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории пребывало в пределах норм. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала не было.

На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили энергоблок uatom.org

После отключения одного из энергоблоков работать остались еще два. Суммарная мощность генераторов составляла 2040 МВт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году сотрудники СБУ совместно с дирекцией госпредприятия НАЭК "Энергоатом" частично блокировали работу одной из украинских АЭС, чтобы предотвратить вероятный взрыв из-за использования некачественного оборудования. ЧП могла случиться именно на "Южно-Украинской АЭС".

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