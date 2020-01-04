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4 января • обновлено в 11:04
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На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили энергоблок: что случилось

4.8т
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В субботу утром, 4 января, энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС (город Южноукраинск Николаевской области) внезапно было отключено от сети после того, как сработала автоматическая защита.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Причины того, что сработала защита, пока неизвестны.

В то же время радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающей территории пребывало в пределах норм. Замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала не было.

На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили энергоблок

На Южно-Украинской АЭС экстренно отключили энергоблок

uatom.org

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После отключения одного из энергоблоков работать остались еще два. Суммарная мощность генераторов составляла 2040 МВт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году сотрудники СБУ совместно с дирекцией госпредприятия НАЭК "Энергоатом" частично блокировали работу одной из украинских АЭС, чтобы предотвратить вероятный взрыв из-за использования некачественного оборудования. ЧП могла случиться именно на "Южно-Украинской АЭС".

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Автор
Вероника Ковбасюк
Место
Украина Николаев
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
пошла вода горячая
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2
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Кныш Алексей
Кныш Алексей
Украине не нужно столько дорогой электроэнергии!Ахметов накрутил цены так,что предприятия вынуждены останавливаться,а многие даже закрываться.Экономика страны не тянет такие драконовские тарифы!Нужно снижать цену на электроэнергию,тогда вырастет потребление населением и промышленностью.Тогда будет спрос.А сейчас АЭС производят больше электроэнергии чем нужно.Вот блоки автоматически и выключаются.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Статья Дойче Велле от 2013го года: "АЭС на Украине: закрыть или модернизировать? Через семь лет истечет срок эксплуатации 11 из 15 атомных энергоблоков Украины. Однако правительство страны надеется модернизировать их.........Например, расчетный срок эксплуатации первого блока Южноукраинской АЭС, начавшего работу еще в 1982 году, подходит к концу уже в конце 2013 года..." Но модернезировать собиралась "злочынны влада". Нынешней не до того.
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