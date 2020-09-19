На юге Крыма начались серьезные проблемы с водой, ее подачу ограничат
С 23 сентября оккупационная администрация Алушты вводит режим ограниченного потребления воды в самой Алуште, а также в Партените и Малом Маяке.
"Российская газета" распространила информацию со ссылкой на главу "администрации" Алушты Галины Огневой о том, что в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление.
"Вода будет, но с низким давлением. Это временная мера, которая поможет сэкономить ценный ресурс и не допустить ситуации полного отсутствия воды", – сказала она.
По словам Огневой, сейчас в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту и ее поселки, остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Уровень воды опустился на 20 метров.
"Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, а это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года", – пояснила "чиновница".
Она призвала алуштинцев не набирать на ночь ванны и другие большие емкости – так как вода утром, днем и вечером будет.
"В любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс", – добавила Огневая.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее росСМИ запустили фейк о том, что представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.
Однако в МИД Украины опровергли этот информационный вброс. Оказалось, что российские пропагандисты исказили позицию ООН.
На самом деле было сказано, что РФ как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой.
Тем временем экс-"прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская посчитала, что в ООН ее жалобы якобы официально восприняли как позицию "представителя крымчан в российском парламенте".
Позже он она направила свои жалобы Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. В них коллаборационистка обвинила Украину в якобы незаконном перекрытии Северо-Крымского канала и шантаже России.
В свою очередь главарь оккупантов Крыма Сергей Аксенов угрожал уголовными делами и международным трибуналом "организаторам водной блокады" полуострова.