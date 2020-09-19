На юге Крыма начались серьезные проблемы с водой, ее подачу ограничат

С 23 сентября оккупационная администрация Алушты вводит режим ограниченного потребления воды в самой Алуште, а также в Партените и Малом Маяке.

"Российская газета" распространила информацию со ссылкой на главу "администрации" Алушты Галины Огневой о том, что в ночное время с 23:00 до 05:00 в системе водопровода будет снижено давление.

"Вода будет, но с низким давлением. Это временная мера, которая поможет сэкономить ценный ресурс и не допустить ситуации полного отсутствия воды", – сказала она.

По словам Огневой, сейчас в Изобильненском водохранилище, питающем Алушту и ее поселки, остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Уровень воды опустился на 20 метров.

"Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки, а это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года", – пояснила "чиновница".

Она призвала алуштинцев не набирать на ночь ванны и другие большие емкости – так как вода утром, днем и вечером будет.

"В любое время суток экономьте важный для всех нас природный ресурс", – добавила Огневая.

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