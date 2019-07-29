На юге Африки жестоко убили туриста из Украины: первые подробности

В Национальном парке Кейптауна (Южная Африка) при ограблении убили туриста из Украины.

Об этом написал "Укринформ" со ссылкой на портал IOL. В сообщении говорится, что украинца зарезали "из-за собственного рюкзака" на тропе Хаут Бэй в субботу утром.

По предварительной информации, на 44-летнего Ивана Иванова напали три человека, чтобы отобрать у него рюкзак. Завязалась драка, в ходе которой украинский турист получил несколько ударов ножом в грудь. Он умер от потери крови.

Тело мужчины IOL

Нападавшие скрылись с рюкзаком Иванова. Однако мужчину, который нес украденную вещь, заметил местный житель: он вызвал полицию.

Правоохранители задержали 25-летнего подозреваемого. Он признался в ограблении и нанесении ножевых ранений, а также рассказал, где искать тело жертвы.

Как сообщил ВВС, кроме рюкзака украинца у задержанного обнаружили и мобильный телефон Иванова.

Задержанного зовут Синае Мпоселва, ему 23 года (по другим данным - 25), он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и в момент нападения на украинца был на досрочном освобождении, написало издание со ссылкой на сайт News 24.

Двух других нападающих все еще разыскивают. Полиция также ищет нож, которым было совершено убийство.

Местные правоохранители отметили, что на днях случился еще одно нападение на туриста.

Также южно-африканское неправительственное "Общество предотвращения преступлений" (Community Crime Prevention) узнало, что погибший был бывшим моряком, изучал экономику и право в Великобритании, а также много путешествовал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 25 июля, в Берлине (Германия) жестоко убили 25-летнюю украинскую заробитчанку Наталью Михайлюк.

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