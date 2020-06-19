Главный инженер военного лесхоза Минобороны погорел на взятке

На Львовщине при получении части взятки в общем размере 61,5 тыс. гривен задержали главного инженера одного из военных лесных хозяйств Министерства обороны.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины, деньги подозреваемый получил за продаж гражданину неучтенной на предприятии лесопродукции без надлежащих товарно-сопроводительных документов.

Главный инженер был задержан после получения второй части взятки – 42,5 тыс. гривен.

Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК.

В рамках расследования правоохранители должны осмотреть место происшествия и обыскать госпредприятие и место жительства задержанного.

"По итогам их проведения будет решаться вопрос о сообщении главному инженеру о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности", – сказано в сообщении пресс-службы.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину, который взял деньги у предпринимателя под предлогом передачи взятки начальнику Департамента полиции охраны Нацполиции, оштрафовали на 850 гривен.