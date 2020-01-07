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7 января • обновлено в 15:19
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На встрече российской блогерши избили активистов: названы имена "мстителей"

1.5т
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В сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме российской блогерше Александры Митрошиной.

Данные обнародовал на странице в Twitter пользователь Robo Manus (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, правоохранитель, который тянул активиста по земле и оставил стоять на коленях, является жителем Киевской области. Его зовут Вадим Чалый. В сети обнаружили, что он активно пользуется запрещенной соцсетью Вконтакте.

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Вадим Чалый

Вадим Чалый

Twitter Robo Manus

Вадим Чалый

Вадим Чалый

Twitter Robo Manus

Кроме него на активистов нападал Никита Толмачев, родители которого проживают в оккупированном Крыму. Сам он живет в Киеве на улице Регенераторной, 4. Именно Толмачев наносил удары активистам до приезда полиции.

Никита Толмачев

Никита Толмачев

Twitter Robo Manus

Также стало известно имя девушки, которая требовала самосуда над активистами. Ее зовут Валерия Корж. Девушка живет в Киеве и называет себя блогером.

Валерия Корж

Валерия Корж

Twitter Robo Manus

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
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Barax Awert
Barax Awert
А зебилы твердят "какая разница". А для руських мразей явно есть разница. Делайте выводы, если есть мозги конечно...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
страна стукачей
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филя филя
филя филя
до украинского народа доходит что воинствующее меньшинство гораздо слабее большинства. плюс они как правило трусы
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