На встрече российской блогерши избили активистов: названы имена "мстителей"

В сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме российской блогерше Александры Митрошиной.

Данные обнародовал на странице в Twitter пользователь Robo Manus (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, правоохранитель, который тянул активиста по земле и оставил стоять на коленях, является жителем Киевской области. Его зовут Вадим Чалый. В сети обнаружили, что он активно пользуется запрещенной соцсетью Вконтакте.

Вадим Чалый Twitter Robo Manus

Вадим Чалый Twitter Robo Manus

Кроме него на активистов нападал Никита Толмачев, родители которого проживают в оккупированном Крыму. Сам он живет в Киеве на улице Регенераторной, 4. Именно Толмачев наносил удары активистам до приезда полиции.

Никита Толмачев Twitter Robo Manus

Также стало известно имя девушки, которая требовала самосуда над активистами. Ее зовут Валерия Корж. Девушка живет в Киеве и называет себя блогером.

Валерия Корж Twitter Robo Manus

Мусора знайшли

Регулярно відвідує вконтактік, що зовсім і не дивно pic.twitter.com/CDDK43ZWwh — Пан Роман 🕵 (@laugh_in_pain) January 6, 2020

А вот и боевой русак который так яро защищал заезжую блогерку



О ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



Никита Толчамевhttps://t.co/AelXRmWxxn pic.twitter.com/0vqVDfXUfM — Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020

Мент, который поставил на колени избитого

Вадим Чалый



Боевой русак, который избивал

Никита Толчамев



Пизда, которая требует самосуд

Валерия Корж pic.twitter.com/mMB0fNaAP8 — Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.

Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.

Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.

Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.

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