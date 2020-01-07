На встрече российской блогерши избили активистов: названы имена "мстителей"

В сети опубликовали фамилии и фото лиц, которые совершили нападение на активистов в Киеве, задавших вопрос о Крыме российской блогерше Александры Митрошиной.
Данные обнародовал на странице в Twitter пользователь Robo Manus (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, правоохранитель, который тянул активиста по земле и оставил стоять на коленях, является жителем Киевской области. Его зовут Вадим Чалый. В сети обнаружили, что он активно пользуется запрещенной соцсетью Вконтакте.
Вадим Чалый
Twitter Robo Manus
Вадим Чалый
Twitter Robo Manus
Кроме него на активистов нападал Никита Толмачев, родители которого проживают в оккупированном Крыму. Сам он живет в Киеве на улице Регенераторной, 4. Именно Толмачев наносил удары активистам до приезда полиции.
Никита Толмачев
Twitter Robo Manus
Также стало известно имя девушки, которая требовала самосуда над активистами. Ее зовут Валерия Корж. Девушка живет в Киеве и называет себя блогером.
Валерия Корж
Twitter Robo Manus
Мусора знайшли— Пан Роман 🕵 (@laugh_in_pain) January 6, 2020
Регулярно відвідує вконтактік, що зовсім і не дивно pic.twitter.com/CDDK43ZWwh
А вот и боевой русак который так яро защищал заезжую блогерку— Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020
О ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Никита Толчамевhttps://t.co/AelXRmWxxn pic.twitter.com/0vqVDfXUfM
Мент, который поставил на колени избитого— Robo Manus🚀 (@ObsoleteKotik) January 6, 2020
Вадим Чалый
Боевой русак, который избивал
Никита Толчамев
Пизда, которая требует самосуд
Валерия Корж pic.twitter.com/mMB0fNaAP8
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве полиция задержала активистов, которые пытались помешать проведению мероприятия с российской блогершей Александрой Митрошиной.
Вечером 6 января полиция отпустила Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. При этом на них были составлены админпротоколы за хулиганство.
Митрошина отреагировала на инцидент на своей странице в Instagram, где назвала украинских активистов провокаторами и извинилась перед своими подписчиками за сорванную встречу.
Также блогерша заявила, что против аннексии Крыма.
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