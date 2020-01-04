В Украине на врачей "скорой" нападают пациенты: бьют и кидаются с ножами, а защиты нет

В Украине на врачей скорой помощи продолжают нападать пьяные и неадекватные пациенты. На Днепропетровщине в Никополе сразу два вопиющих случая на новогодних праздниках. Сначала пьяный пациент угрожал врачам кухонным ножом. А в саму новогоднюю ночь пациентка с группой поддержки избила бригаду врачей прямо на рабочем месте.

Сами медики жалуются, что на них нападают практически каждый день, а полиция им не помогает. И требуют принять закон о защите врачей. Подробнее читайте в материала OBOZREVATEL.

Сказал, что пошутил и достал нож

Незадолго до новогодних праздников, 29 декабря в Днепре вечером диспетчеру скорой поступил вызов. Жаловались на головную боль, опьянение и травму головы. Приехавшим врачам никто не открывал двери подъезда. Однако после звонка на мобильный телефон вниз спустился пьяный мужчина.

Скорая помощь

Он сообщил медикам, что пошутил, и достал из-за спины кухонный нож. Мужчина стал размахивать им и угрожать врачам. Пришлось вызывать полицию. "Шутника" забрали, но сказали, что отпустят из отделения уже через три часа. А в саму новогоднюю ночь в Никополе и вовсе напали на бригаду врачей.

Пьяные супруги напали на фельдшера?

Как сообщил директор Днепропетровского областного центра экстренной медицинской помощи Радий Шевченко, бригада медиков в новогоднюю ночь приехала по вызову на площадь рядом с городским исполкомом Никополя. Там была пьяная женщина, которая жаловалась на боль в животе и попросила дать ей таблетку панкреатина.

Скорая помощь в Никополе Информатор

"На предложение пройти осмотр в машине скорой помощи и купить таблетку в аптеке через дорогу, женщина отказалась", – сообщил Шевченко.

Вскоре после того как врачи вернулись на подстанцию, туда ворвалась сама пациентка с мужем и несовершеннолетним сыном. "Больше всего побои наносил 40-летний супруг этой женщины, а сын ему помогал как мог. Он избил фельдшера, который сейчас находится в больнице, у него сотрясение мозга и поврежден коленный сустав.

Так же этот нападавший размахивал кулаками перед медсестрой и фельдшером-женщиной, они очень сильно испугались", – рассказал OBOZREVATEL Радий Шевченко. Также в нападении участвовал и таксист, который привез эту семью на подстанцию.

По словам Шевченко, подобные случаи у них происходят примерно раз в месяц: "До 15 раз в год нам приходится вызывать полицию. А вот грубость со стороны пациентов встречается намного чаще, мы уже к этому привыкли".

В полиции Днепропетровской области говорят, что сейчас рассматривают факт нанесения телесных повреждений. "У нас два заявления от обеих сторон. Произошел конфликт, который вылился в драку. Нанесены легкие телесные повреждения обоим, врач скорой сейчас в больнице.

О состоянии мужа женщины нам сейчас неизвестно. Но обе стороны проходят судмедэкспертизу, и уже после нее будет принято решение о внесении в дело данных о телесных повреждениях", – сообщила OBOZREVATEL спикер полиции области Анна Старчевская.

Никто даже не извинился

Также недавно в Калуше Ивано-Франковской области толпа напала на врачей скорой, которые приехали на ДТП. Автомобиль сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. Однако люди посчитали, что врачи ехали медленно, а фельдшера заподозрили в том, что она пьяна, поскольку у нее блестят глаза. Они вытащили женщину из машины и требовали, чтобы она прошла тест на алкоголь.

Медика вытащили из машины и заставили пройти тест Скрин видео

Когда полицейские провели тестирование, и выяснилось, что медик абсолютно трезва, никто даже не извинился.

Не помогают тревожные кнопки

Сами сотрудники скорой помощи жалуются, что на них часто нападают неадекватные пациенты и их родственники, кидаются с ножами, ножницами, травят собак, бьют. А вот медики абсолютно не защищены. Не помогают даже тревожные кнопки.

"Тревожные кнопки нас особо не защищают. Бывает, что мы случайно их нажимаем, а чаще по делу. Но вызов сначала идет на диспетчера, который перезванивает и узнает в чем дело. После этого он звонит в полицию и делает вызов. Время теряется, мне быстрее самому набрать 102, чем пересказывать все диспетчеру", – рассказывает о буднях работы врач столичной скорой помощи.

Кроме того, по словам мужчины, полиция медленно едет на вызов к медикам. "У меня был случай, когда на нас на улице напал агрессивный человек, разбил нам лобовое стекло. Мы его с водителем и еще одним прохожим скрутили и полицию ждали 40 минут. Они завезли его в РОВД, установили личность. А через пару недель прислали мне письмо, что ничего не могут сделать, потому что по указанному адресу этот человек не проживает", – вспоминает медик.

Правда, в случае в Никополе, по словам Радия Шевченко, полиция приехала быстро. "Прибыли два экипажа буквально через четыре минуты, и то хорошо. Мы пишем заявления в полицию, однако уголовными делами все это не заканчивается. Хотя я считаю, что фото агрессивных нападающих посреди города на бигбордах с подписью, что они напали на врачей, было бы куда более действенным, чем несколько часов общественных работ", – говорит Шевченко.

Закон о защите врачей пылится в Раде

После подобных инцидентов сами медики опасаются выходить на смену, а некоторые просто меняют работу. "Моральный климат очень тяжелый после всего этого. И так низкие зарплаты, тяжелые условия работы. Врачи попадают и в ДТП, гибнут из-за этого. А тут еще с ножом кидаются", – говорит Шевченко.

В парламенте давно пылится закон о защите врачей Укринформ

Уже несколько лет в Верховной Раде пылится законопроект 6311 об обеспечении безопасности медицинских работников и врачей скорой помощи. "Недавно внесли проект закона, по которому нападение на врачей приравнивается к нападению на полицейского или журналиста. Но когда у депутатов дойдут до него руки неизвестно", – считает Шевченко.

Его поддерживает и глава Свободного профсоюза медиков Олег Панасенко. "Мы хотим, чтобы была предусмотрена уголовная ответственность за нападение на медика при исполнении им служебных обязанностей. Когда таких людей начнут серьезно наказывать за то, что они ударили, обозвали медработника, тогда можно навести порядок", – говорит OBOZREVATEL Панасенко.

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