На Волыни столкнулись два автобуса: 8 пострадавших

В Волынской области на автодороге Львов – Радехов – Луцк 27 декабря столкнулись два автобуса с пассажирами, из-за чего транспортные средства вылетели в кювет, пострадали восемь человек.
Автопроисшествие случилась примерно в 8:00 вблизи села Софиевка Гороховского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.
Отмечается, что автобус Mercedes-Benz Vario сообщением "Вараш – Львов" протаранил маршрутку Opel Movano. В результате оба водителя, а также 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения.
На Волыни рейсовый автобус протаранил маршрутку
vl.npu.gov.ua
По данным правоохранителей, за рулем Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ровенской области.
"Водитель допустил столкновение микроавтобусом Opel Movano, под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.
Оба транспортных средства вылетели в кювет
vl.npu.gov.ua
Сейчас на месте аварии работает полиция. Выясняются все обстоятельства ДТП.
Пострадали оба водителя, а также 6 пассажиров рейсового автобуса
vl.npu.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря в Нововолынске Волынской области жестоко избили депутата городского совета. По данным правоохранителей, во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения металлическим прутом.
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