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27 декабря • обновлено в 12:49
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На Волыни столкнулись два автобуса: 8 пострадавших

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В Волынской области на автодороге Львов – Радехов – Луцк 27 декабря столкнулись два автобуса с пассажирами, из-за чего транспортные средства вылетели в кювет, пострадали восемь человек.

Автопроисшествие случилась примерно в 8:00 вблизи села Софиевка Гороховского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.

Отмечается, что автобус Mercedes-Benz Vario сообщением "Вараш – Львов" протаранил маршрутку Opel Movano. В результате оба водителя, а также 6 пассажиров рейсового автобуса получили телесные повреждения.

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На Волыни рейсовый автобус протаранил маршрутку

На Волыни рейсовый автобус протаранил маршрутку

vl.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, за рулем Mercedes-Benz находился 55-летний житель Ровенской области.

"Водитель допустил столкновение микроавтобусом Opel Movano, под управлением 32-летнего жителя Иваничивского района, который двигался во встречном направлении", – говорится в сообщении.

Оба транспортных средства вылетели в кювет

Оба транспортных средства вылетели в кювет

vl.npu.gov.ua

Сейчас на месте аварии работает полиция. Выясняются все обстоятельства ДТП.

Пострадали оба водителя, а также 6 пассажиров рейсового автобуса

Пострадали оба водителя, а также 6 пассажиров рейсового автобуса

vl.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря в Нововолынске Волынской области жестоко избили депутата городского совета. По данным правоохранителей, во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения металлическим прутом.

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Автор
Дина Баронова
Место
Украина Луцк
Теги
Национальная полиция Украины водитель автобуса авария ДТП
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