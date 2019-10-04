Главная Новости
4 октября • обновлено в 20:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Волыни ребенок устроил кровавую резню: есть жертва и раненые

Читать материал на украинском

В городе Ковель на Волыни в четверг, 3 октября, разыгралась кровавая трагедия – 14-летнего подростка подозревают в том, что он убил женщину и нанес ножевые ранения ее мужу и дочери.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Волынской области.

"14-летний житель Ковеля по месту жительства 41-летней местной жительницы нанес ей смертельное ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия. Кроме этого, злоумышленник ударил ножом ее 44-летнего мужа и нанес ножевые ранения 16-летней дочери потерпевшей. Мужчину госпитализировали", – сказано в сообщении.

Новости
Ножом в шею: под Днепром мужчина зарезал гражданскую жену

На Волыни ребенок зарезал женщину и ранил еще двоих

На Волыни ребенок зарезал женщину и ранил еще двоих

infpol.ru

Отмечается, что подростка задержали. Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более людей) Уголовного кодекса Украины.

При этом, мотивы действий парня пока неизвестны. Следствие продолжило работу над установлением обстоятельств трагедии

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове 16-летний подросток жестоко убил 26-летнюю девушку.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Харьков
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
17
2
Смешно
0
Интересно
6
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
14ть ,это уже добрый обапол..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel