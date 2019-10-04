На Волыни ребенок устроил кровавую резню: есть жертва и раненые

В городе Ковель на Волыни в четверг, 3 октября, разыгралась кровавая трагедия – 14-летнего подростка подозревают в том, что он убил женщину и нанес ножевые ранения ее мужу и дочери.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Волынской области.

"14-летний житель Ковеля по месту жительства 41-летней местной жительницы нанес ей смертельное ножевое ранение. Женщина скончалась на месте происшествия. Кроме этого, злоумышленник ударил ножом ее 44-летнего мужа и нанес ножевые ранения 16-летней дочери потерпевшей. Мужчину госпитализировали", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что подростка задержали. Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух или более людей) Уголовного кодекса Украины.

При этом, мотивы действий парня пока неизвестны. Следствие продолжило работу над установлением обстоятельств трагедии

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