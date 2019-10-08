Текут кровавые реки: на Волыни забили тревогу из-за экологической катастрофы

Владимир-Волынская птицефабрика в Волынской области спускала отходы производства прямо в землю.

Реку красного цвета сняли на видео местные жители, пожаловавшись, что нечистоты загрязняют подземные воды, а это чревато болезнями, передает "5 канал" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

По словам местных, отходы производства курятины на поля фильтрации предприятие сбрасывало всегда, но вонючую кровавую жидкость они увидели впервые.

Скрин видео

"По нашему мнению, это кровь текла, ведь вещество бурого цвета, кроме того, там было видно птичьи отходы – лапки, потроха, перья", – рассказал житель Владимир-Волынского Тарас Сватко.

"В полукилометре каскад маленьких озер, которые попадают в лесное озеро, а дальше это все попадает, пожалуй, в реку Лугу, которая впадает в Буг – и дальше в Европу так идет", – объяснил Владимир Рейтерович.

После обнародования видео птицефабрика начала возводить забор, а канал, по которому стекают отходы, заложили досками. Обвинения в загрязнении окружающей среды на предприятии отвергают.

"Это не отходы из крови, это техническая вода. Ее окраска объясняется тем, что во время омывания тушек незначительное количество идет. Но вместе с тем есть ряд фильтров, которые стоят на том пути, пока вода подойдет сюда", – убеждает представитель птицефабрики Дарья Поддубецкая.

Жидкость с полей фильтрации от попадания в почву, как утверждают в компании, сдерживает бетонный фундамент.

"Это технология. Еще есть слой песка, который служит естественным фильтром. И вся эта конструкция исключает попадание какого-либо вещества в открытый грунт", – заявил представитель птицефабрики Михаил Чуб.

В прокуратуре Волынской области по факту возможного загрязнения земель начали уголовное производство, Госэкоинспекция назначила ряд экспертиз.

Если органы контроля обнаружат загрязнения, птицефабрике грозит штраф. Два года назад ее уже наказывали деньгами за ненадлежащее отношение к окружающей среде.

Как писал OBOZREVATEL:

9 июня текущего года возле села Збаржевка Винницкой области машина с химически-опасными веществами перевернулась в речку Фосы – приток реки Рось.

В воду попали ядохимикаты, украденные с двух фермерских хозяйств.

Из-за загрязнения реки в городах Белая Церковь и Умань Киевской области перекрыли центральное водоснабжение. Позже стало известно, что среди препаратов не было инсектицидов, которые представляют особую опасность. Анализы показали, что вредные вещества не превысили допустимую норму, поэтому вечером 10 июня водоснабжение было восстановлено.

После ЧП жителям Белоцерковского района запретили купаться, делать забор воды из реки Рось, ловить рыбу и поить животных.

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