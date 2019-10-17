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17 октября • обновлено в 12:58
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На Волыни мужчина случайно застрелил свою тещу

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В селе Хопнев Киверцовского района на Волыни мужчина случайно застрелил собственную тещу.

Женщине было 78 лет, говорится в сюжете ТРК "Аверс". Мужчина, который выстрелил в тещу, работает в лесном и охотничьем хозяйстве. Местные жители говорят, что между ним и убитой женщиной были хорошие семейные отношения.

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Соседи лесника

Соседи лесника

Скриншот с видео

Жена лесника рассказала, что в тот день мужчина взял в руки пневматическое оружие и увидел, что там сбился прицел, а потому решил попробовать прострелить ружье.

"В полиции говорят, что это убийство. Я не считаю, что это убийство. Это случайность, которую никто не мог предвидеть", – говорит дочь погибшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Беляевского района 12-летний подросток смертельно ранил из ружья своего 15-летнего товарища, который пришел к нему в гости.

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Место
Украина Луцк
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Питон Каа
Питон Каа
В подобных делах случайностей не бывает.
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