На Волыни мужчина случайно застрелил свою тещу

В селе Хопнев Киверцовского района на Волыни мужчина случайно застрелил собственную тещу.

Женщине было 78 лет, говорится в сюжете ТРК "Аверс". Мужчина, который выстрелил в тещу, работает в лесном и охотничьем хозяйстве. Местные жители говорят, что между ним и убитой женщиной были хорошие семейные отношения.

Соседи лесника Скриншот с видео

Жена лесника рассказала, что в тот день мужчина взял в руки пневматическое оружие и увидел, что там сбился прицел, а потому решил попробовать прострелить ружье.

"В полиции говорят, что это убийство. Я не считаю, что это убийство. Это случайность, которую никто не мог предвидеть", – говорит дочь погибшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине в селе Беляевского района 12-летний подросток смертельно ранил из ружья своего 15-летнего товарища, который пришел к нему в гости.

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