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21 ноября • обновлено в 15:07
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На Волыни компания ребят избила и изнасиловала 22-летнюю девушку

1.5т
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В Волынской области по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней девушки задержали трех мужчин.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Нацполиции в Волынской области, информация об изнасиловании девушки поступила в правоохранительные органы утром 20 ноября.

В тот же день полицейские задержали троих подозреваемых – 18-летнего, 20-летнего и 30-летнего мужчин. Сейчас они находятся в СИЗО.

На Волыни компания ребят избила и изнасиловала 22-летнюю девушку

На Волыни компания ребят избила и изнасиловала 22-летнюю девушку

dp.suspilne.media

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Известно, что один из задержанных привлекался к уголовной ответственности за незаконное завладение транспортным средством. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения и избрания им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет.

По информации местных СМИ, которые ссылаются на слова матери пострадавшей, ее дочь на заработках за границей познакомилась с парнем из Волынской области. После приезда домой он пригласил ее в соседнее село, чтобы отпраздновать возвращение.

Во время застолья к девушке начали приставать нетрезвые мужчины, а когда она оказала сопротивление, ее избили и изнасиловали. Парня, с которым девушка поехала на празднование, за попытку ее защитить тоже избили.

Женщина рассказала, что ее 22-летняя дочь пришла домой с телесными повреждениями. По словам матери, у девушки было избито лицо, на шее были следы от удушения, одежда полностью порвана.

Как писал OBOZREVATEL, ранее под Днепром мужчина изнасиловал ребенка. Матери не было дома

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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