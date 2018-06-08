"Пистолеты к вискам": как фигуранта "Списка 47" чуть не убили в России

Журналист Айдер Муждабаев был "на волосок от смерти" в 1993 году.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"На волосок от смерти я оказывался в 1993 году в вагоне-ресторане поезда "Москва-Грозный", когда с двух сторон мне приставили пистолеты к вискам".

Как фигурант "списка 47", Муждабаев ответил на вопрос, поступали ли ему угрозы и опасается ли он за свою жизнь. "Я не жду никаких конкретных угроз. А угрозы в Facebook в виде троллинга постоянны. Я отправляю троллей в бан и забываю об этом на следующий день", - рассказал он.

"Эти угрозы – ботовские. Там даже одни и те же слова используются. В "фабрике троллей" дают задание бить постоянно одно и то же", - добавил журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Айдер Муждабаев жестко ответил на предложение российского актера Михаила Ефремова отдать Украине Крымский мост, чтобы "помириться с Украиной".