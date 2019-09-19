На Виннитчине орудует жестокий маньяк: появился фоторобот

Полиция показала фоторобот мужчины, которого подозревают в зверском убийстве женщины в с. Голубече (Виннитчина).
Это мужчина в возрасте около 40 лет, рост 180-183 см. Был одет в темную кофту с длинным рукавом и темные брюки, рассказали в ГУ НП в области.
В то же время жуткая история обрастает новыми шокирующими подробностями. Как оказалось, с убийством женщины связывают еще два похожие преступления в этой местности, и активно обсуждают версию с маньяком.
Фоторобот подозреваемого
Пресс-служба ГУ НП в Винницкой области
В нее, в частности, верит Виктория Рудько из села Заболотного Крыжопольского района, чей муж умер на больничной койке после порезов ножом и зверского избиения, передает "33 канал".
"3 августа Анатолий отвез товарища из деревни в Крижополя. Он был за рулем машины друга. Водки не употреблял. Около 19 часов сказал мне по телефону, что уже скоро возвращается. Но не вернулся", - рассказала она.
Позже стало известно, что мужчине пытались перерезать горло: порез глубиной где-то полтора сантиметра. Голова была разбита с правой стороны - видимо, от сильного удара в висок, левая рука, спина и левое бедро ранены ножом. Мужчину нашли возле парка уже без сознания, в больнице он умер, спустя несколько дней.
Семья погибшего Анатолия Рудько
"33 канал"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Крижопольском районе местные жители также подозревают, что убийства могут совершать бывшие заключенные, которые бродили там или ехали домой после освобождения.
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