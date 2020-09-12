Винничину потрясли три загадочных убийства: близкие жертв говорят о маньяке, полиция отрицает

В Крыжопольском районе Виннитчины летом 2019 года убили молодую женщину и двух мужчин, а в декабре того же года – пытались изнасиловать женщину.

Родственники жертв подозревают, что в районе может действовать маньяк или организованная банда злоумышленников, пишут "Факты". Однако, полиция этот факт отрицает.

Журналисты подметили, что эти преступления произошли на местном железнодорожном вокзале или так или иначе связаны с ним.

Убийство 32-летней женщины

В ночь с 23-го на 24 августа 2019 года в селе Голубечем Крыжопольского района убили 32-летнюю мать двоих детей Елену Брагарник.

"Сестра и ее дети жили с нашей мамой. Лена работала без праздников и выходных в кафе недалеко от Крыжополя. Вечером владельцы кафе подвозили ее к железнодорожному вокзалу. Оттуда она возвращалась домой через колеи, улицы и закоулки. Лена хорошо знала эту дорогу.

23 августа около 22 часов она шла домой и разговаривала по телефону с другом. Вдруг Лена пронзительно закричала в трубку: "Отпустите меня!" Связь оборвалась… Друг Лены звонил много раз, но сестра не отвечала", – рассказала журналистам сестра погибшей Валентина.

Она отметила, что вместе с мужем начала поиски сестры, также подключились полицейские.

"Осматривали огороды, посадки кукурузы, сады, кусты, заброшенные дома вдоль дороги. Около половины третьего ночи мой муж первым увидел в слабеньком свете фонаря мобильного телефона что-то белое на земле. Это был бюстгальтер сестры! Рядом валялась ее желтенькая курточка. В овраге и зарослях за несколько сотен метров от дороги мы нашли обнаженное тело Лены", – рассказала женщина.

Она сообщила, что голова погибшей была в крови. У женщины была сломанная челюсть, выбиты зубы, разбитый череп, подбородок вбит в черепную коробку. На руке были большие синяки. Кроме того, жертве нанесли четыре ножевые ранения в сердце.

Возле тела полицейские нашли мобильный телефон, разорванное белье и золотую цепочку. Злоумышленники не тронули драгоценности, украли только 500 гривен. Судмедэкспертиза указала, что женщину не изнасиловали.

"У сестры не было врагов, она никогда не конфликтовала с посетителями кафе. Алкоголь не употребляла. Но незадолго до трагедии Лена жаловалась, что на вокзале ее с ног до головы разглядывал незнакомец в черной одежде. За день до смерти Лена прибежала домой жутко перепуганная. Когда шла по улице возле заброшенного здания старой школы недалеко от нашего дома, то услышала шорох. Будто кто-то затаился и собирался напасть", – рассказала сестра погибшей.

"Один односельчанин рассказал, что видел ночью двоих подозрительных мужчин, которые поспешно шли от места убийства к вокзалу. Один – в капюшоне, второй с бородкой. Поисковая собака полиции взяла след к дороге и там потеряла его", – добавила она.

Жестокие избиения и попытка изнасилования

Анатолий Рудько из села Заболотное Крыжопольского района умер в больнице после избиения.

"3 августа Анатолий вез товарища из села в Крыжополь. Вел машину друга. Водку не пил. Около 19 часов сказал мне, что скоро вернется… Не вернулся. Дальше его телефон не отвечал.

В обед 4 августа соседи сообщили, что мой муж в реанимации районной больницы без документов и без сознания. Мужу пытались перерезать горло. Порез глубиной где-то полтора сантиметра, артерии и вены не задеты. Голова разбита с правой стороны. Видимо, от сильного удара в висок. Образовался отек мозга. Левая рука, спина и левое бедро в ножевых порезах… Сильное кровоизлияние", – рассказала супруга погибшего Виктория Рудько.

Мужчину к тому же обокрали, забрав документы и телефон. Его нашли в парке без сознания, 23 августа он скончался в больнице. По словам родственников и друзей, врагов у мужчины не было.

В июле прошлого года из Крыжопольского вокзала в больницу доставили еще одного избитого мужчину, вскоре он умер в больнице.

В октябре оперативники задержали подозреваемого в Одесской области. По версии полиции, нападавший подкараулил свою жертву в туалете возле вокзала, избил и ограбил.

В декабре возле железнодорожных путей на местную жительницу, которая возвращалась домой с работы, напал неизвестный. Женщину избили и пытались изнасиловать.

Как рассказывали местные жители, в этот момент по рельсам шел локомотив. Машинист кинулся на помощь потерпевшей. Увидев его, насильник сбежал. Свидетель запомнил, что нападавшему на вид около 30−35 лет, рост около 175 сантиметров. Он был одет в темную куртку с капюшоном.

Журналисты отметили, что хотя родные и близкие погибших акцентируют на сходстве преступлений, полиция уверяет в обратном. В частности, предыдущий начальник областной полиции Юрий Педос утверждал, что преступления с маньяком не связаны.

"Расследование убийства молодой женщины продолжается. По смерти молодого мужчины установлено, что в больнице он умер от воспаления легких. До сих пор идет следствие по факту нанесения ему телесных повреждений. Дело о смертельном избиении еще одного мужчины на железнодорожном вокзале на рассмотрении в суде. Пока что приговора обвиняемому нет", – прокомментировали преступления в отделе коммуникаций Главного управления Нацполици в Винницкой области. Изнасилование женщины в декабре прошлого года также не раскрыто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Березно Ривненской области 46-летний мужчина пытался напасть на сожительницу и порезал ее 15-летнего сына, который защищал маму. После этого нападавший попытался совершить суицид.

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