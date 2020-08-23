На Винниччине тела двух пропавших детей нашли в реке

В селе Поповцы Барского района Винницкой области 22 августа утонули двое семилетних мальчиков.

Их тела водолазы обнаружили в водоеме в воскресенье, 23 августа, сообщается на сайте ГУ ГосЧС Украины в Винницкой области.

Известно, что двое одноклассников около 11:00 субботы понесли яблоки и бузину в сельский приемный пункт и не вернулись домой.

В 9:20 следующего дня на поверхность воды было поднято тело одного из мальчиков, в 11:04 – второго ребенка.

Место ЧП. Сайт ГосЧС

К проведению работ от ГосЧС привлекалось четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.

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