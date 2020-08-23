На Винничине тела двух пропавших детей нашли в реке

Мальчики пропали еще в субботу, 22 августа
Они пошли сдавать яблоки и бузину в местный приемный пункт и не вернулись домой
Тела детей обнаружили в реке утром 23 августа
В Винницкой области утонули двое малолетних детей. Postimees
В селе Поповцы Барского района Винницкой области 22 августа утонули двое семилетних мальчиков.
Их тела водолазы обнаружили в водоеме в воскресенье, 23 августа, сообщается на сайте ГУ ГосЧС Украины в Винницкой области.
Известно, что двое одноклассников около 11:00 субботы понесли яблоки и бузину в сельский приемный пункт и не вернулись домой.
В 9:20 следующего дня на поверхность воды было поднято тело одного из мальчиков, в 11:04 – второго ребенка.
Место ЧП. Сайт ГосЧС
К проведению работ от ГосЧС привлекалось четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на водоемах страны с начала августа погибли 120 человек, среди них почти 10 детей.
За этот период удалось спасти более 65 человек и почти 10 детей.
С начала года в Украине утонуло почти 800 человек. Каждый десятый из них – ребенок.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!