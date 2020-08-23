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На Винничине тела двух пропавших детей нашли в реке

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
8,2 т.

  • Мальчики пропали еще в субботу, 22 августа

  • Они пошли сдавать яблоки и бузину в местный приемный пункт и не вернулись домой

  • Тела детей обнаружили в реке утром 23 августа

В Винницкой области утонули двое малолетних детей

В Винницкой области утонули двое малолетних детей. Postimees

В селе Поповцы Барского района Винницкой области 22 августа утонули двое семилетних мальчиков.

Их тела водолазы обнаружили в водоеме в воскресенье, 23 августа, сообщается на сайте ГУ ГосЧС Украины в Винницкой области.

Известно, что двое одноклассников около 11:00 субботы понесли яблоки и бузину в сельский приемный пункт и не вернулись домой.

В 9:20 следующего дня на поверхность воды было поднято тело одного из мальчиков, в 11:04 – второго ребенка.

Место ЧП.

Место ЧП. Сайт ГосЧС

К проведению работ от ГосЧС привлекалось четыре человека личного состава и один спецавтомобиль.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на водоемах страны с начала августа погибли 120 человек, среди них почти 10 детей.

  • За этот период удалось спасти более 65 человек и почти 10 детей.

  • С начала года в Украине утонуло почти 800 человек. Каждый десятый из них – ребенок.

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УкраинаВинницаГосЧСутонул ребенок
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