На Винниччине пьяная водитель сбила четырех детей: один мальчик в коме. Фото и видео

В понедельник, 15 июня, около 21:50 в селе Слободка Калиновского района на Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, старший из пострадавших мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в коме. Правонарушительницу задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Следователи установили, что 32-летняя местная жительница при осуществлении разворота задним ходом наехала на детей – 4, 6, 7 и 8 лет, – которые играли у соседского двора. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

В ходе медицинского освидетельствования установили, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. “Драгер” зафиксировал 1,07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

Следственное управление областной полиции открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе авто слетело с дороги и врезалось в людей.