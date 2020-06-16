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На Винниччине пьяная водитель сбила четырех детей: один мальчик в коме. Фото и видео

Расследования
1,9 т.
ДТП на Винничине

В результате ДТП на Винничине пострадало четверо детей

В понедельник, 15 июня, около 21:50 в селе Слободка Калиновского района на Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, старший из пострадавших мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в коме. Правонарушительницу задержали (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Следователи установили, что 32-летняя местная жительница при осуществлении разворота задним ходом наехала на детей – 4, 6, 7 и 8 лет, – которые играли у соседского двора. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу.

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

В ходе медицинского освидетельствования установили, что водитель за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения. “Драгер” зафиксировал 1,07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

Следственное управление областной полиции открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжкие телесные повреждения). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

На Винничине нетрезвая местная жительница за рулем ВАЗ 21103 сбила четырех детей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе авто слетело с дороги и врезалось в людей.

УкраинаВинницавидеофотографииДТП
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