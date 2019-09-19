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19 сентября • обновлено в 11:59
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На Винничине отец изнасиловал 12-летнюю дочь: что известно

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В Винницкой области 38-летний мужчина на чердаке собственного дома изнасиловал свою 12-летнюю дочь.

К правоохранителям в среду, 18 сентября, поступило сообщение от матери девочки, написала пресс-служба полиции Винницкой области.

Она рассказала, что около 16.30 на чердаке ее муж вступил в половые сношения с их общей дочерью.

В Винницкой области отец изнасиловал 12-летнюю дочь. Иллюстрация

В Винницкой области отец изнасиловал 12-летнюю дочь. Иллюстрация

На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства. Пострадавшего ребенка осмотрел врач, который подтвердил факт насилия.

Пьяного злоумышленника задержали в процессуальном порядке по подозрению в изнасиловании малолетнего лица и поместили в изолятор временного содержания.

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Будет решаться вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей за совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 152 УК (изнасилование малолетнего лица). Ему грозит до 15 лет заключения.

Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и наркопреступления.

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Место
Украина Винница
Тег
изнасилование
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Serov Oleg
Serov Oleg
справжний майда.ун и патриот....
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